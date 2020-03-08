Кокорин поздравил подписчиц с 8 марта огромными букетами

Кокорин поздравил подписчиц с 8 марта огромными букетами
Александр Кокорин. Фото: Instagram @kokorun9

Нападающий ФК «Сочи» Александр Кокорин поздравил своих подписчиц с Международным женским днем.

Футболист опубликовал на своей страничке в Instagram фотографию, где он запечатлен с огромными букетами цветов.

«С 8 марта, дорогие женщины», — написал Кокорин под снимком.

Отметим, что сегодня «Сочи» обыграл «Урал» в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги. Сейчас «Сочи» имеет в своем активе 18 очков и занимает 16-ю строчку в турнирной таблице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об откровениях Александра Кокорина. Он рассказал о том, как изменилась его жизнь после выхода из тюрьмы.

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