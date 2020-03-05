Кокорин рассказал о том, как изменилась его жизнь после выхода из тюрьмы

Нападающий ФК «Сочи» Александр Кокорин рассказал о том, как тюрьма изменила его жизнь.

«Я такой же как и был, только переосмыслил некоторые моменты. Для меня стало ценным здоровье моих близких. Такая длительная разлука помогла по-настоящему осознать их важность», — рассказал Кокорин, сообщает Sport24.

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.