В Петербурге скончался хореограф Николай Боярчиков

В Петербурге умер известный хореограф, народный артист России Николай Боярчиков. Ему было 84 года.

Боярчиков скончался в воскресенье, 22 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущую специалистку по музыкальным театрам Петербургского отделения Союза театральных деятелей (СТД) России Елену Амербекян.

По словам Амербекян, Боярчиков тяжело болел. Днем в воскресенье он почувствовал себя плохо. Хореографа госпитализировали в одну из городских больниц, где он скончался.

Информация о похоронах и дате прощания пока не поступала.

Николай Боярчиков — известный российский хореограф и лауреат государственной премии России. Был удостоен высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит». Среди его наиболее заметных работ — балеты «Ромео и Джульетта» и «Слуга двух господ».