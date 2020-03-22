В Петербурге скончался хореограф Николай Боярчиков

В Петербурге скончался хореограф Николай Боярчиков
Николай Боярчиков скончался в больнице. Фото: unsplash.com

В Петербурге умер известный хореограф, народный артист России Николай Боярчиков. Ему было 84 года.

Боярчиков скончался в воскресенье, 22 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущую специалистку по музыкальным театрам Петербургского отделения Союза театральных деятелей (СТД) России Елену Амербекян.

По словам Амербекян, Боярчиков тяжело болел. Днем в воскресенье он почувствовал себя плохо. Хореографа госпитализировали в одну из городских больниц, где он скончался.

Информация о похоронах и дате прощания пока не поступала.

Николай Боярчиков — известный российский хореограф и лауреат государственной премии России. Был удостоен высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит». Среди его наиболее заметных работ — балеты «Ромео и Джульетта» и «Слуга двух господ».

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