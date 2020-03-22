Брат Дианы Гурцкой показал ее фото без очков

Фотосессия певицы была сделана в восточном стиле. Глаза вместо очков прикрыл соответствующий аксессуар. Фотографию в своем профиле в социальной сети Instagram опубликовал брат Дианы Гурцкой, Роберт. Автор фото — фотограф из Тбилиси по имени GIGI.

Также, брат певицы поинтересовался у подписчиков, как они восприняли фото. Комментаторы восхитились Гурцкой и назвали красавицей. Некоторые и вовсе написали, что очки ей ни к чему.

Напомним, певица Диана Гурцкая незрячая с детства. Всю жизнь она носит большие черные очки и не показывает глаза.

Что касается личной жизни, у известной 41-летней певицы есть муж, с которым она оформила отношения в 2005 году и сын, которого она родила в 2007 году.

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