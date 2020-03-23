Дзюба признан лучшим футболистом РПЛ по итогам опроса тренеров

Дзюба признан лучшим футболистом РПЛ по итогам опроса тренеров
Артем Дзюба. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Представители клубов РПЛ назвали нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком чемпионата России.

«Спорт-Экспресс» провел опрос на звание лучшего игрока. По его результатам выяснилось, что лучшим игроком стал Дзюба, набравший 25 очков.

Второе место занял полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк, который отстает от форварда «Зенита» на один балл. Тройку лидеров замыкает полузащитник «Ростова» Роман Еременко, набравший восемь баллов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.

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