Тридцатилетнее панно «Вода — это жизнь» на доме на Гаванской сохранят

Панно «Вода — это жизнь» на брандмауэре дома 47 по Гаванской улице в Василеостровском районе Петербурга решено не удалять. За мурал вступились местные жители.

Жители Василеостровского района выступили с инициативой сохранения и восстановления панно. Мурал был создан летом 1990 года в рамках американо-советского проекта «Все за одну Землю» (All for One Earth).

«Очень важно сохранить эту роспись. Она рассказывает нам, как активно сотрудничали между собой художники того времени», — отметили петербуржцы.

После обсуждения с участием профильного комитета, администрации района и управляющей организации дома 47 по Гаванской панно решили сохранить, рассказали в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

В 2020 году будет разработан проект реставрации фасадов объекта культурного наследия «Жилой комплекс «Гаванский рабочий городок». Поскольку мурал не относится к объектам охраны, восстановить его по программе КГИОП нельзя. Рассматривается возможность реставрации панно с использованием внебюджетных источников.

