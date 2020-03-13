ДК имени Газа на Стачек признан региональным памятником

Дворец культуры им. И.И. Газа на проспекте Стачек, 72 в Петербурге признан региональным памятником. Соответствующее распоряжение подписал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров.

Здание включено в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Дворец культуры состоит из двух корпусов. Первый был построен с 1930 по 1935 год по проекту архитекторов Александра Гегелло и Даниила Кричевского. Второй — в 1960-е по проекту архитектора Евгения Полторацкого и инженера Л. Бубариной.

Строительство велось дольше запланированного и некоторое время было заморожено. В годы войны в здании располагался Штаб истребительного батальона трудящихся Кировского района.

Название Дому культуры было дано в память работника Путиловского (Кировского) завода, партийного деятеля Ивана Ивановича Газа.

На фасаде Дома культуры сохранился 60-метровый фриз работы скульптуры Леопольа Дитриха, посвященный истории Кировского завода. В интерьерах и помещениях остались исторические напольные покрытия, деревянные дверные заполнения и комплексная отделка.

Сейчас в ДК расположен культурно-досуговый центр с концертной площадкой. Часть помещений сдается в аренду под офисы и магазины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дом культуры им. Ильича завода «Электросила» на Московском проспекте в Петербурге признали памятником регионального значения.