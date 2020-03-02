ДК имени Ильича на Московском признали памятником

ДК им. Ильича на Московском проспекте. Фото: КГИОП

ДК им. Ильича на Московском проспекте. Фото: КГИОП

Дом культуры им. Ильича завода «Электросила» на Московском проспекте в Петербурге признали памятником регионального значения. Здание внесено в единый государственный реестр.

Распоряжение о присуждении ДК статуса объекта культурного наследия подписал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров.

«Здание в целом сохранило свой первоначальный облик», — подчеркнули в КГИОП.

Дом культуры был построен в 1929-1931 годах по проекту архитектора Николая Демкова. Возведением его занимался трест «Теплобетон». Строился ДК для рабочих завода «Электросила» и вагоностроительного завода имени И.Е. Егорова.

В 1997 году Дом культуры им. Ильича был преобразован в культурно-досуговый центр «Московский».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ходе реставрации фасада ДК им. Ильича под слоем старой штукатурки и краски обнаружили декоративный элемент в виде серпа и молота.