«Борща поел, и нормально». Хоккеист Миронов рассказал, как борется с коронавирусом

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов рассказал, что борется с коронавирусом при помощи борща.

Еще одним действенным методом профилактик коронавируса он назвал русскую баню.

«Борюсь с вирусом всеми возможными способами. Нагнал в свою настоящую русскую баньку 90 градусов. Вообще красота. А дезинфекцию организма провожу очень просто — борща поел, и нормально», — рассказал хоккеист, сообщает «Матч ТВ».

За сутки в России был выявлен 71 новый случай коронавирусной инфекции. Теперь число заболевших в стране достигло 438 человек. При этом 17 человек вылечились.

Вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Южная Корея занимает второе место после Китая по масштабу и скорости распространения эпидемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».