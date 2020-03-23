Хулиганы из ТРЦ «Галерея» получили пять суток ареста

Смольнинский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении Сейяда и Русана Тагировых к административной ответственности. Их признали виновными в мелком хулиганстве в ТРЦ «Галерея».

Установлено, что 19 марта Сейяд и Руслан Тагировы совершили мелкое хулиганство в торговом центре «Галерея» на Лиговском проспекте. Они покрывали посетителей грубой нецензурной бранью, толкались и вели себя вызывающе. На замечании охранников Тагировы при этом не реагировали.

«Тагировы в судебном заседании свою вину признали», — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Каждому из них назначено наказание в виде 5 суток административного ареста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по итогам рейда в ТРЦ «Галерея» в отделение полиции было доставлено 18 человек. Все они нарушили миграционный режим.