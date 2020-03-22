18 человек забрали в полицию после рейда в ТРЦ «Галерея»

В торгово-развлекательном центре «Галерея» на Лиговском проспекте в Петербурге прошел рейд. По итогам проверки в отделение полиции доставили 18 человек.

Рейд был организован вечером в субботу, 21 марта. Оперативники осмотрели посетителей торгового центра, сообщают «Аргументы и факты». Особое внимание было уделено мигрантам.

По результатам проверки в полицию были доставлены 18 человек, нарушивших миграционный режим.

Участие в рейде приняли порядка 70 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у торгово-развлекательного центра на Лиговском проспекте в Петербурге вечером 12 марта произошел групповой конфликт. Участников стычки доставили в отдел полиции для разбирательств. Одному из них понадобилась медицинская помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.