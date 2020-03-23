В Петербурге появятся 50 новых боксов для зараженных коронавирусом

В Северной столице усиливают меры по противодействию коронавирусной инфекции, которая активно распространяется по всему миру.

В понедельник, 23 марта, вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев рассказал, что в скором времени в больницах города появятся 50 инфекционных боксов, подготовленных специально для пациентов, госпитализированых с подозрением на коронавирус.

Двадцать из них будут оборудованы в городской больнице имени Филатова, еще тридцать — в клинической инфекционной больнице имени Боткина. На данный момент, к счастью, в медицинских учреждениях не наблюдается дефицита мест для пациентов с подозрением либо с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о симптомах коронавируса, по дням описав развитие болезни. Чтобы минимизировать последствия, к врачу нужно обратиться в первые пять дней заболевания.