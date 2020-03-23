Жителям Петербурга подробно описали симптомы коронавируса

Жителям Петербурга подробно описали симптомы коронавируса
Важно вовремя обратиться к врачу, пока болезнь не приобрела тяжелую форму. Фото: pixabay.com

Оперативный штаб, созданный правительством Северной столицы для борьбы с распространением коронавируса, суммировал симптомы, описанные врачами, и озвучил их для горожан.

Согласно словам медиков, первые признаки заболевания, в большинстве случаев, проявляются в течение пяти дней с момента заражения. В первую очередь, стоит обратить внимание на повышенную температуру. Жар может сопровождаться тошнотой, несварением, сухим кашлем и болью в мышцах.

После первых пяти дней дыхание может вызывать затруднения. Это самый опасный момент, поскольку в дальнейшем, с седьмого по девятый день, ситуация резко ухудшается и легкие перестают полноценно работать. Тем не менее, при своевременном обращении за медпомощью, на 10-й день обычно фиксируется улучшение, температура начинает спадать. Полное выздоровление наступает на 17-22-й день, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Том Хэнкс, заболевший коронавирусом, поделился информацией о своем самочувствии.

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