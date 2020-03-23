Том Хэнкс рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом

Актер Том Хэнкс рассказал фанатам о своем состоянии после заражения коронавирусом.

Том Хэнкс сообщил в Twitter, что он и его жена чувствуют себя уже лучше.

Актер также отметил, что самоизоляция работает. «Ты никому не передаешь вирус, его никто не передает тебе. Звучит разумно», — написал он.

Накануне актер Том Хэнкс рассказал, что он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом. Том Хэнкс рассказал в своем Twitter-аккаунте, что коронавирус добрался до них, когда они были в Австралии. Там они оба почувствовали недомогание, симптомы которого были характерны для нового типа коронавируса Covis-2019. Они решили обратиться ко врачу и сдать все анализы, которые показали, что они заражены. Сейчас их поместили на карантин, где за ними наблюдают медики. Оба проходят все необходимые обследования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ официально объявил о пандемии по коронавирусу.