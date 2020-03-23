В Петербурге арестовали замдиректора психоневрологического интерната

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление по делу экс-заместителя директора Психоневрологического интерната №9 Дмитрия Могилевского. Решением суда он отправлен под арест.

Под стражей Могилевский пробудет до 18 мая. Его обвиняют во взяточничестве и превышении должностных полномочий.

«Вину фигурант отрицает. У суда просил домашний арест или запрет определенных действий», — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, Дмитрий Могилевский получил взятку в размере 5 млн 534 тыс. рублей, что составляет порядка 30% от суммы, снятой со счетов недееспособных лиц, проживающих в интернате.

Помимо этого, его подозревают в получении взятки на сумму не менее 560 тыс. рублей за оказание услуг имущественного характера. Деньги якобы были направлены на оплату услуг ресторана «MAMALЫGA» и двух ресторанов «Бахрома».

Следствие также полагает, что Могилевский осенью 2019 года получил от медперсонала центра информацию о пролежнях у одного из проживающих в интернате. После чего он якобы дал указание не производить госпитализацию и внести ложные сведения в его историю болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что взятку Могилевский, по версии следствия, получил взятку от представителей коммерческой организации, занимающейся поставкой продуктов питания в медучреждения.