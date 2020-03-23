В Петербурге в три раза увеличат объемы производства антисептиков

Петербургская фармацевтическая компании ООО «Росбио» в три раза увеличит объемы производства антисептических препаратов. О важности роста поставок заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Нужно увеличивать производственные мощности по фасовке и выпуску продукции», — сказал он в ходе посещения фармацевтической компании.

«Росбио» выпускает порядка 25 наименований антисептических средств. Как рассказали в пресс-службе Смольного, годовой объем производства популярного препарата хлоргексидина составляет 3,5 млн флаконов.

Сотрудники компании ежедневно проходят через обработку дезинфицирующими препаратами и мерят температуру. При необходимости эти процедуры повторяются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга перепродают антисептики в интернете. Некоторые выставляют аптечные санитайзеры на продажу с наценкой в 10-15 рублей, другие накручивают стоимость в три и более раз.