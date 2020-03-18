Петербуржцы перепродают на Авито наполовину использованные антисептики

На фоне пандемии коронавируса антисептики стали самым востребованным товаром в петербургских аптеках и магазинах. Некоторые из тех, кто успел отхватить «обезораживатели», перепродают их в интернете с наценкой.

Стоимость антисептиков на Авито составляет от 99 до 2 тыс. рублей в зависимости об объема и наглости продавца. Некоторые перепродают аптечные санитайзеры с наценкой в 10-15 рублей, другие накручивают стоимость в три и более раз.

Найти в интернете можно как маленькие бутылочки по 50 мл, так и 5-литровые канистры с кожным антисептиком. Такой лот продавец оценил в 9 тыс. 999 рублей.

Доходит и до абсурда. Так, одна петербурженка решила продать на Авито наполовину использованный антисептик за 7 тыс. рублей.

«Продам антисептик. Наполовину использованный. Очень хороший и удобный», — указала она в объявлении.

Другие предлагают приобрести антисептики в кредит.

Спрос на санитайзеры, судя по всему, немаленький. Многие из продавцов делают пометки в объявлениях о том, что не успевают обрабатывать заказы по телефону и просят обращаться в сообщениях. Другие признаются, что в наличии осталась всего пара бутылочек.

Желающие заработать продают на Авито анисептики, что скупают в магазинах, получают по знакомству или делают сами.

«Они с фирмы, с производства. Мы по знакомству их смогли достать», — рассказала gazeta.spb.ru одна из продавцов.

Еще одна автор объявления сообщила, что делает антисептики сама. Женщина занимается производством косметики и сейчас переживает подъем спроса. В обработке у неё несколько заказов на десятки антисептиков.

«Я делаю антисептики сама. Нужно, чтобы они обязательно настоялись. Я сегодня залила партию, в пятницу она будет готова. Сейчас прямо ажиотаж какой-то начался. Третий день меня заваливают заказами», — рассказала она gazeta.spb.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за пандемии коронавируса скупают туалетную бумагу, тушенку и макаронны.