Петербуржцы раскупают туалетную бумагу из-за коронавируса

Сервисы доставки продуктов прочувствовали панику горожан. Активно покупать продукты онлайн жители Северной столицы начали из-за эпидемиологической ситуации по COVID-19. Сервис iGooods сообщает, что количество заказов увеличилось в 3-4 раза в период с 9 по 15 марта. Больше всего петербуржцы интересуются туалетной бумагой, тушенкой и макаронными изделиями.

Также, увеличился спрос на доставку продуктов и в Москве. Россиян интересуют продукты долгового хранения — крупы, консервы, сахар. В комментариях к заказам они предупреждают о том, что они создают запасы и им необходимы продукты с большим сроком годности. Об этом сообщает АБН.

Некоторые продукты длительного хранения уже начали заканчиваться в магазинах быстрее, чем их успевают привозить поставщики. Продукты маленького срока хранения только за эти выходные разлетались буквально за пару часов.

Управляющий и сооснователь сервиса доставки iGooods Григорий Кунис прогнозирует, что спрос на доставку останется на повышенном уровне еще пару месяцев, ведь люди сейчас очень взволнованы из-за пандемии

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил, что россиянам не нужно закупаться продуктами впрок.