Оксана Самойлова рассказала, что в Майами попала в больницу с маленьким сыном

Самойлова рада, что у нее есть дети. Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana/

Самойлова рада, что у нее есть дети. Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana/

Перед возвращением в Россию модель с сыном оказались в американском госпитале. Об этом Самойлова сообщила в своих Instagram-stories. Девушка сообщила, что ей с сыном в местной больнице пришлось провести 4 часа. К ним периодически подходили различные врачи и решали, что необходимо делать. Позже, Самойлову с сыном отпустили домой.

При этом, причину госпитализации Самойлова не озвучивала. Как и то, как они там оказались в больнице. На кадрах видео модель улыбалась.

Ранее Самойлова практически перестала выкладывать видео, а записи в социальных сетях перестали быть счастливыми и радостными. Всему виной ситуация в семье произошедшая из-за скандала с Джиганом. Возможно, возвращение в Россию наладит отношения внутри семьи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Джиган и Самойлова вернулись в Россию.