Джиган и Самойлова вернулись в Россию

Джиган и Самойлова вернулись в Россию
Джиган и Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Фотографии семьи на паспортном контроле в Майями были опубликованы очевидцами в социальной сети Instagram. Ранее ходили слухи, что Самойлова с детьми вернется в Москву без мужа, но они не подтвердились. Вместе с ними вернулся и Джиган. Об этом сообщает StarHit.

Вернуться домой семья хотела ближе к концу года, но, видимо, планы поменялись. К тому же, сильно повлиял случившийся скандал. Сама Самойлова отмечала ранее, что не хочет рассказывать все подробности и уж тем более ходить на тв-шоу. Жена Джигана описала прошедший месяц как худший в жизни, а ведь все должно было быть наоборот — в семье родился долгожданный сын Давид.

О состоянии самого рэпера пока ничего неизвестно. Оксана Самойлова заявила лишь, что ей нужно его вылечить. Также, она рассказала, что слухи об ее избиении — это ложь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Самойловой советуют искать адвоката и разводиться с Джиганом.

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