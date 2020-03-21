Самойловой советуют искать адвоката и разводиться с Джиганом

Известный блогер заявила, что в семье все будет становиться только хуже.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Обо всем блогер Лена Миро написала в своем «Живом Журнале». Она посоветовала Оксане Самойловой искать хорошего адвоката и разводиться с рэпером Джиганом, который явно не раскаялся в случившихся недавно инцидентах. Миро считает, что артист еще не раз сделает больно своей семье и лучше это закончить сейчас. Она обозвала Джигана и заверила, что подобные люди никогда не помогут в сложную минуту.

Миро уверена, что Самойлова хочет расстаться с рэпером, но не уверена в своем решении.

«Загнанная в угол женщина плачет, ей больно. Она уже не знает, куда деть свою боль, а потому льёт её потоком в Instagram на всеобщее обозрение. Что в такой ситуации делать Оксане Самойловой? Уходить»,

— убеждена блогер.

Напоминаем, что Джигана уличили в употреблении запрещенных веществ, а также ходят слухи, что он избивал Самойлова. Сама девушка все отрицает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Самойлова призналась, что месяц выдался худшим в ее жизни.