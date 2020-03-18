Самойлова призналась, что месяц выдался худшим в ее жизни

Многодетная мама пока не готова радоваться жизни.

Об этом стало известно 18 марта. Обо всем блогер и жена рэпера Джигана рассказала в Instagram-аккаунте. Она выложила фотографию одномесячного сына, и заявила, что месяц, несмотря на появление малыша, был почти что безрадостным. Самойлова назвала его одним из самых худших за всю жизнь. Она отметила, что все начало рушиться на глазах и пока что она не готова обсуждать это.

Девушка заверила, что не хочет делать вид, будто у нее все отлично, но рассказывать о печалях тоже не хочется. Поэтому Самойлова просто ждет лучших времен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Самойлова не собирается разводиться с Джиганом. Она считает, что должна помочь своему супругу справиться с бедой.