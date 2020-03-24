Лолита призналась, что употребляла наркотики

Известная 56-летняя певица рассказала, что смогла справиться с тяжелой зависимостью в 40 лет. Об этом Лолита рассказала в прямом эфире, который вела совместно с Анастасией Ивлеевой, которая, находясь на карантине, устраивает трансляции со своими звездными друзьями и коллегами. Недавно она таким же образом общалась с Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой.

Лолита же в разговоре с Ивлеевой при зрителях решилась на откровения. Милявская сообщила, что употребляла запрещенные вещества год, чем очень сильно испортила здоровье. По словам певицы, если бы она вовремя не остановилась, исход мог быть печальным. Лолита собралась с духом и поборола зависимость, но от последствий в виде проблем с сосудами, она страдает до сих пор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лолита в откровенном купальнике сделала видеообращение.