«Буду всех целовать»: Лолита в откровенном купальнике сделала видеообращение

&#171;Буду всех целовать&#187;: Лолита в откровенном купальнике сделала видеообращение
Лолита. Фото: instagraom.cm/lolitamilyavskaya

Лолита Милявская после скандального разрыва с пятым мужем заметно похудела. Певица похвасталась своей фигурой в откровенном купальнике.

Звезда рассказала, что находится в большом гастрольном туре, а также стремится ежедневно плавать, чтобы поддерживать фигуру в тонусе. Она показала себя в наряде с глубоким декольте. Артистка сделала видеообращение к поклонникам, в котором заявила, что не боится заразиться коронавирусом.

«Сегодня выходной, переезд в Пензу. И там буду всех целовать. Потом на Дальнем Востоке буду всех целовать», — заявила певица.

Исполнительница также рассказала о своем питании. Она показала свой стол с едой и сообщила, что ест все, что ей разрешили врачи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что блогер Диденко встала на подоконник с детьми.

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