В Петербурге таксист обчистил молодую пассажирку

Полиция Колпинского района Петербурга задержала 24-летнего таксиста. Мужчину подозревают в краже телефона и беспроводных наушников у пассажирки.

21-летняя девушка обратилась в полицию 12 марта. Она сообщила, что водитель такси, выполняя заказ с улицы Белинского до улицы Полевой поселка Металлострой похитил из внутреннего кармана её сумки телефон и наушники. Кража произошла между 1:12 и 4:00.

«Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «кража». Подозреваемый задержан и полностью изобличен в совершении указанного преступления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге таксиста осудили за кражу. Мужчина похитил у пассажирки смартфон и продал его.