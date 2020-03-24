Провайдер объяснил перебои с интернетом в Петербурге

Провайдер объяснил перебои с интернетом в Петербурге
Пользователи сети пожаловались на сбои в интернете. Фото: unsplash.com

Жители Петербурга в начале недели пожаловались на сбои в работе интернета. Как пояснил представитель телеком-оператора «Дом.ru», причиной этого стало повреждение оптическом кабеля.

Перебои с интернетом произошли в районе 10:37 утра в понедельник, 23 марта. Проблемы с доступом к сети у пользователей были в течение нескольких минут. Петербуржцы предположили, что причиной этого может быть нагрузка на сети из-за перехода части горожан на удаленную работу на фоне пандемии коронавируса. Ситуацию разъяснили в пресс-службе «Дом.ru».

«Система мониторинга компании установила, что причиной сбоя стало повреждение оптического кабеля», — уточнил телеком-оператор.

Неполадки были устранены. Работоспособность сети полностью восстановлена.

Напомним, проблемы с интернетом коснулись пользователей «Дом.ru» в Московском и других районах.

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