Петербуржцы не могут работать из дома из-за проблем с Интернетом

Жители Северной столицы пожаловались в социальных сетях на перебои в работе одного из крупнейших городских интернет провайдеров «Дом.ру».

Представители компании сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте», что сбои в работе домашнего интернета могли заметить житель нескольких районов Петербурга. Пользователям принесли извинения за доставленные неудобства, а также сообщили, что специалисты уже работают над устранением неполадок.

Интернет-провайдер не сообщает, о каких именно районах идет речь, однако gazeta.spb.ru стало известно, что проблема коснулась, в частности, Московского района Петербурга.

Жители города в последние дни также начали жаловаться на медленную скорость интернета. Пользователи предполагают, что это может быть связано с самоизоляцией горожан на фоне ситуации с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы профессии, востребованные во время карантина в Петербурге.