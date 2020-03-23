Петербуржцы не могут работать из дома из-за проблем с Интернетом

Петербуржцы не могут работать из дома из-за проблем с Интернетом
Сбои в работе интернета произошли в нескольких районах Петербурга. Фото: pixabay

Жители Северной столицы пожаловались в социальных сетях на перебои в работе одного из крупнейших городских интернет провайдеров «Дом.ру».

Представители компании сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте», что сбои в работе домашнего интернета могли заметить житель нескольких районов Петербурга. Пользователям принесли извинения за доставленные неудобства, а также сообщили, что специалисты уже работают над устранением неполадок.

Интернет-провайдер не сообщает, о каких именно районах идет речь, однако gazeta.spb.ru стало известно, что проблема коснулась, в частности, Московского района Петербурга.

Жители города в последние дни также начали жаловаться на медленную скорость интернета. Пользователи предполагают, что это может быть связано с самоизоляцией горожан на фоне ситуации с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы профессии, востребованные во время карантина в Петербурге.

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