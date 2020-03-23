Названы профессии, востребованные во время карантина в Петербурге

В целом, спрос на сотрудников на удаленных вакансиях вырос в два раза. Фото: pixabay.com

В целом, спрос на сотрудников на удаленных вакансиях вырос в два раза. Фото: pixabay.com

С момента начала активного распространения коронавируса в России, и принятых в связи с этим мер, радикально изменивших жизнь населения, в Петербурге вырос спрос на некоторые профессии.

Наибольшей популярностью сейчас пользуются курьеры и преподаватели в разных областях. Работодатели на 22% активнее интересуются возможностью нанять учителей или репетиторов. Причем на фоне распространения инфекции зарплаты преподавателей только выросли, с 37 тысяч рублей до, в среднем, 40 тысяч.

Естественно, значительным преимуществом сейчас является возможность удаленной работы, как для сотрудников, так и для работодателей и клиентов. Поэтому потребность в преподавателях, которые могут работать в режиме онлайн, увеличилась на 8%.

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