Семак озвучил требования к новому контракту с «Зенитом»

Семак озвучил требования к новому контракту с «Зенитом»
Сергей Семак. Фото: "Зенит"

Старый контракт истекает уже этим летом этого года, а новый так и не подписан.

Семак осознает, что показал отличные результаты, работая с командой. Ведь именно с ним «Зенит» смог вернуться в Лигу Чемпионов, а также выиграл чемпионство.

Новое соглашение Семак с руководством обсуждает давно, но стороны пока не могут прийти к единому мнению. Но, с большой долей вероятности, Семак останется в клубе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Тренер намерен подписать новый контракт сроком минимум на 2 года. Будущую зарплату Семак оценил в 2,5-3 миллиона евро. Помимо этих условий, тренер «Зенита» заявил, что хочет оказывать большее влияние на трансферы в команде. Связано это, в том числе, и с ситуацией с Кокориным.

Примечательно, что Семак исходит из контракта главного тренера сборной РФ Станислава Черчесова. В случае подписания нового соглашения, тренер сине-бело-голубых станет одним из самых высокооплачиваемых специалистов в стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Семак обсудит с руководством «Зенита» свой новый контракт.

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