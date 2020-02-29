Сергей Семак обсудит с руководством «Зенита» свой новый контракт

Действующий контракт закончится уже этим летом.

После домашнего матча с Локомотивом была проведена пресс-конференция. Отвечая на вопрос о продлении контракта, Семак сказал, что все нормально, необходимые разговоры по этому поводу скоро состоятся.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщал в конце прошлого месяца, что решение о продление контракта с главным тренером принято. Но пока что, официального продление, в виде заключения нового контракта, не состоялось. Об этом сообщает ТАСС.

На конференции Семак поблагодарил фанатов за баннер со своим изображением.

Что касается прошедшего матча, в нем не смог сыграть Артем Дзюба. Но Семак надеется, что уже в самое ближайшее время он начнет общие тренировки с командой. Малколма, который не играл полгода, главный тренер похвалил и отметил, что дальше он будет еще больше совершенствовать свою игру.

Приболевший Сердар Азмун сегодня, все-таки, вышел на игру. Но не с начала, как планировалось. Сообщалось, что он и вовсе пропустит игру, но он очень хотел поддержать команду. За это главный тренер «Зенита» сказал ему спасибо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Семак пообещал выпустить Малколма в основе в матче с «Локомотивом».