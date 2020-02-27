Семак пообещал выпустить Малколма в основе в матче с «Локомотивом»

Игра состоится 29 февраля в 19:00.

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о готовности игроков команды. Все футболисты из общей группы будут готовы выйти на игру. За исключением, разве что, Далера Кузяева, который не готов играть со старта, так как он много пропустил в связи с восстановлением после травмы. Об этом Семак рассказал в интервью «Матч ТВ».

Рассказал тренер и про Артёма Дзюбу, который из-за травмы в матче не сыграет. Семак высказал надежду, что клубные медики не увидят сильных повреждений у футболиста. Пока нельзя сказать точно, когда он вернется к тренировкам. Но, когда он снова будет заниматься с общей группой, тогда и начнет снова играть.

Сейчас же Дзюма тренируется индивидуально.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дзюба пропустит матч с «Локомотивом».