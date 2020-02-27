Дзюба пропустит матч с «Локомотивом»

Дзюба пропустит матч с «Локомотивом»
Артем Дзюба. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба из-за травмы не сыграет против московского «Локомотива» в 20-м туре Российской премьер-лиги.

Футболист получил травму в товарищеской встрече с минским «Динамо», сообщает Sport24. Напомним, матч между «Зенитом» и минским «Динамо» прошел 22 февраля и завершился со счетом 1:1.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 29 февраля в Петербурге. «Зенит» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 45 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст, он чувствует себя хорошо по всем показателям.

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