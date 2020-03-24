Олимпиаду в Токио решили перенести на 2021 год

Олимпиаду в Токио решили перенести на 2021 год
Томас Бах. Фото: olympic.org

Международный олимпийский комитет (МОК) согласился перенести летние Олимпийские игры в Токио на 2021-й год.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с главой МОК Томасом Бахом предложил перенести Олимпиаду на следующей год из-за коронавируса. В итоге предложение приняли. Об этом сообщил журналист Девен Эру на своей странице в Twitter.

Олимпиада — 2020 должна была пройти с 24 июля по 8 августа.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Единая Лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заражены 392 372 человека, 11 147 человек скончались. При этом 103 393 вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Бах подчеркнул, что сейчас принимать окончательное решение было бы преждевременно. МОК и заинтересованные стороны ведут обсуждения о возможности проведения Олимпийских игр. Под угрозой соревнования оказались из-за пандемии коронавируса. Для того, чтобы предотвратить распространение заболевания, массовые мероприятия повсеместно отменяются.

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