МОК примет решение о проведении Олимпиады в Токио в течение месяца

Решение о проведении Олимпийских игр в Токио будет принято в течение четырех недель. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Бах подчеркнул, что сейчас принимать окончательное решение было бы преждевременно. МОК и заинтересованные стороны ведут обсуждения о возможности проведения Олимпийских игр.

«МОК уверен, что обсуждение будет завершено в течение четырех следующих недель», — говорится в официальном сообщении Международного олимпийского комитета.

Под угрозой соревнования оказались из-за пандемии коронавируса. Для того, чтобы предотвратить распространение заболевания, массовые мероприятия повсеместно отменяются.

Как отметил шеф миссии от команды Нидерландов на Олимпиаде-2020 в Токио Питер ван ден Хугенбанд, проведение Олимпийских и Паралимпийских игр возможно только при условии, если коронавирус будет взят под глобальный контроль.