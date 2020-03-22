МОК примет решение о проведении Олимпиады в Токио в течение месяца

МОК примет решение о проведении Олимпиады в Токио в течение месяца
Томас Бах. Фото: olympic.org

Решение о проведении Олимпийских игр в Токио будет принято в течение четырех недель. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Бах подчеркнул, что сейчас принимать окончательное решение было бы преждевременно. МОК и заинтересованные стороны ведут обсуждения о возможности проведения Олимпийских игр.

«МОК уверен, что обсуждение будет завершено в течение четырех следующих недель», — говорится в официальном сообщении Международного олимпийского комитета.

Под угрозой соревнования оказались из-за пандемии коронавируса. Для того, чтобы предотвратить распространение заболевания, массовые мероприятия повсеместно отменяются.

Как отметил шеф миссии от команды Нидерландов на Олимпиаде-2020 в Токио Питер ван ден Хугенбанд, проведение Олимпийских и Паралимпийских игр возможно только при условии, если коронавирус будет взят под глобальный контроль.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Чемпионат мира по хоккею отменили из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти в мае 2020 года.

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