ЧМ по хоккею официально отменили

Всему причиной – распространение коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Обо всем сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея. Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться с 8 по 24 мая, решили отменить из-за пандемии. Непонятно, будут ли его переносить на другие даты или придется ждать целый год.

Напоминаем, что в мире насчитывается более 230 тысяч заболевших. Россиян просят соблюдать меры предосторожности, оставаться по возможности дома и как можно чаще мыть руки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что нападающий «Локомотива» пожертвовал 20 тысяч евро на борьбу с коронавирусом. Лука Джорджевич приобрел медицинское оборудование и передал на родину – в Черногорию.