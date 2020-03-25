Суд принял к производству дело историка Соколова

Октябрьский районный суд принял к производству уголовное дело в отношении историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Открытое судебное заседание для разрешения вопроса о продлении Соколову меры пресечения назначено на 27 марта в 14.00.

Дата рассмотрения дела по существу будет назначена после 27 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Историка задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки. По версии следствия, историка выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Следствие считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из бреза, изготовленного из 5,6-мм охотничьего карабина «ТОЗ-17-01». Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.