Градсовет Петербурга перешел на удаленную работу

Градсовет Петербурга перешел на удаленную работу
Градостроительный совет. Фото: gov.spb.ru

Градостроительный совет при правительстве Петербурга перешел на удаленную работу. В связи с пандемией коронавируса заседание было решено повести в дистанционном режиме.

«Сегодня членам Градостроительного совета при Правительстве Санкт-Петербурга разосланы материалы повестки для дистанционного голосования», — рассказали в комитет по градостроительству и архитектуре.

Рассмотрение проектов перенесено в заочную форму. Голосование по ним проходит дистанционно.

В повестке заседания четыре вопроса: облик коммерческого объекта на проспекте Энгельса, 107 А, рассмотрение эскиза застройки территории, ограниченной Парашютной улицей, проспектом Королева и Плесецкой улицей в Приморском районе, а также проект памятников воинам-десантникам 6-й парашютно-десантной роты в парке Боевого братства и проект памятника промышленнику Николаяю Путилову на проспекте Стачек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 80% опрошенных россиян перешли на удаленный режим работы из-за распространения коронавирусной инфекции.

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