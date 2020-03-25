Градсовет Петербурга перешел на удаленную работу

Градостроительный совет при правительстве Петербурга перешел на удаленную работу. В связи с пандемией коронавируса заседание было решено повести в дистанционном режиме.

«Сегодня членам Градостроительного совета при Правительстве Санкт-Петербурга разосланы материалы повестки для дистанционного голосования», — рассказали в комитет по градостроительству и архитектуре.

Рассмотрение проектов перенесено в заочную форму. Голосование по ним проходит дистанционно.

В повестке заседания четыре вопроса: облик коммерческого объекта на проспекте Энгельса, 107 А, рассмотрение эскиза застройки территории, ограниченной Парашютной улицей, проспектом Королева и Плесецкой улицей в Приморском районе, а также проект памятников воинам-десантникам 6-й парашютно-десантной роты в парке Боевого братства и проект памятника промышленнику Николаяю Путилову на проспекте Стачек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 80% опрошенных россиян перешли на удаленный режим работы из-за распространения коронавирусной инфекции.