80% опрошенных россиян перешли на удаленную работу

Порядка 80% россиян перешли на удаленный режим работы из-за распространения коронавирусной инфекции. В опросе приняли участие жители Петербурга и других регионов.

Исследование провела онлайн-рекрутинг платформа HeadHunter. Участие в нем приняли 4 тыс. 265 соискателей.

Около 37% респондентов признались, что работать из дома им легче. Более сложной удаленную работу назвали 39% человек. Среди неудобств сотрудник называют отсутствие подходящей мебели (44%), недостаточно мощные компьютеры (31%) и медленный интернет (23%).

Порядка 38% компания на период удаленный работы предоставили сотрудникам ноутбуки, телефоны и другую необходимую технику. Еще 11% компенсируют расходы на интернет и сотовую связь. Остальные работодатели возмещать затраты отказались, сообщили в пресс-службе HeadHunter.

Работать в привычном формате на фоне пандемии коронавируса продолжили 20% опрошенных. Из них 65% заявили о том, что характер их деятельности обязывает присутствовать на рабочем месте. Еще 34% не могут перейти на удаленку из-за нерабочей атмосферы дома. Около 28% сотрудников сослались на наличие отвлекающих факторов.

Раннее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вырос спрос на курьеров и водителей.