В Петербурге на фоне коронавируса растет спрос на курьеров и водителей

Спрос на курьеров в Петербурге на фоне пандемии коронавируса вырос более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В расчет идут вакансии, открытые с 1 по 23 марта.

По данным Head Hunter, потребность в водителях увеличилась на 88%. Помимо этого, вырос спрос на работников складов и специалистов в области логистики.

Наиболее трудно работу найти соискателям, которые рассчитывают на занятость в сфере гостеприимства. Речь идет об отраслях туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, а также event-индустрии и услугах b2c.

«О влиянии коронавируса на рынок труда в цифрах можно будет судить в начале апреля, когда станет ясна картина рынка в целом – динамика резюме, вакансий, их соотношение в определенных профессиональных областях. Пока прошло слишком мало времени для объективной оценки», — пояснили gazeta.spb.ru в пресс-службе онлайн-рекрутинг платформы HeadHunter.

Часть компаний временно переходит на удаленный режим работы. Больше всего вакансий с возможностью работать из дома в Петербурге приходится на сферы IT и интернета, маркетинга, рекламы, PR и продаж. Однако общее их число относительно не велико. От всех вакансий на петербургском рынке труда лишь 2% приходятся на удаленную работу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спрос на удаленных сотрудников в Петербурге вырос в два раза — до 2%. Такая тенденция связана с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.