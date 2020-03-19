Работодатели Петербурга увеличили спрос на удаленных сотрудников в два раза

Из-за COVID-19 всем компаниям рекомендовано организовать работу своих сотрудников на дому. Фото: pixabay.com

Из-за COVID-19 всем компаниям рекомендовано организовать работу своих сотрудников на дому. Фото: pixabay.com

Это связано с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

По сравнению с первым весенним месяцем прошлого года, в марте 2020 года работодатели Северной столицы проявляют небывалый интерес к сотрудникам, предпочитающим работать из дома. О данной ситуации, происходящей сейчас на рынке труда сообщает Мойка78 с ссылкой на руководителя пресс-службы hh.ru по Северо-Западу.

Если рассматривать все вакансии, доля удаленных в них составляет не более 2%. В основном, дистанционно работают сотрудники сфер IT, рекламы, маркетинга, науки и образования.

Стоит отметить, что этом году увеличилось количество предложений для работников сферы образования, ищущих работу на удаленке.

Примечательно, что увеличилась и зарплата. В прошлом марте она составляла 50 тысяч. Сейчас специалист работающий на «удаленке» получает 55 тысяч рублей. Правда, зарплата сейчас поднялась и на остальные вакансии. Есть вероятность, что это связано с неоднозначной ситуацией, которая происходит на рынке труда в настоящий момент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России из-за пандемии может появиться новый вид занятости.