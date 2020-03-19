В России из-за пандемии может появиться новый вид занятости

В России из-за пандемии может появиться новый вид занятости
Изменения будут рассмотрены на Российской трехсторонней комиссии. Фото: pixabay

В России может появится новый вид занятости. Так называемую «временно удаленную работу» планируют внести в Трудовой кодекс.

Возможность соответствующих поправок рассмотрят на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Указанные изменения позволят легализовать временную удаленную работу, на которую многим приходится переходить из-за высокого риска распространения инфекции COVID-19.

Сегодня удаленная работа может считаться прогулом, если нет подтвержденной договоренности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России намерены усилить ограничительные меры из-за коронавируса.

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