В России намерены усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Российские власти задумали усилить ограничительные меры во всех регионах станы из-за распространения вируса COVID-19. Сейчас кабмин изучает опыт других стран, борющихся с пандемией.

Так, власти анализируют ситуацию с коронавирусом в Китае, Италии, Франции. При развитии неблагоприятной ситуации, в регионах введут запрет на все массовые мероприятия.

Как сообщили РИА Новости, работодателям будет рекомендована дезинфекция помещений, изменение режима работы, а также перевод сотрудников на удаленную работу. Источник в правительстве отметил, что пока указанные меры происходят в Москве.

Для россиян, по его словам, может появиться рекомендация при первых симптомах заболевания ОРВИ вызывать скорую помощь, а также не выходить из дома.

«Именно такие шаги являются очень эффективными в борьбе с эпидемией», — отметил источник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Минздрава Нидерландов упал в обморок при обсуждении коронавируса.