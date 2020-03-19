Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок при обсуждении коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок в ходе обсуждения мер противодействия пандемии коронавирусной инфекции, которое проходило в парламенте страны.

Все произошло в тот момент, когда министр отвечал на вопросы парламентариев. Как сообщили «РИА Новости», вскоре он пришел в себя и отправился домой.

На своей странице в Twitter Брюинс рассказал, что слишком переутомился за последние недели. Он также поблагодарил всех, кто поддерживал его и продолжает оказывать поддержку. Глава Минздрава Нидерландов также отметил, что планирует немного отдохнуть, а после продолжить борьбу с инфекцией COVID-19.

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