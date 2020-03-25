Метро Петербурга не изменит график движения поездов

Метро Петербурга не изменит график движения поездов
Петербургский метрополитен. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Коронавирус не повлияет на старое расписание.

Ранее в СМИ появилась информация, что в петербургской подземке увеличится интервал между движением поездов. Якобы такие меры будут приняты из-за снижения пассажиропотока.

Напомним, в метро людей стало действительно меньше. Всему виной меры предосторожности жителей города, связанные с распространением коронавирусной инфекции. К тому же, много граждан перешли на удаленную работу и учебу, в связи с чем многие сидят дома. За прошлую неделю проходимость метро города на Неве снизилась на 25%.

Пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен» опроверг новости о изменениях движения поездов, рассказав, что график остается прежним. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажиропоток в петербургском метро снизился на 25% из-за вируса Сovid-2019.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
интервалы движения метро снижение пассажиропотока
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лев Лещенко переведен в реанимацию в больнице в Коммунарке
В Москве от коронавируса скончались два человека
Путин подписал указы, о которых рассказал в обращении к россиянам
Метро Петербурга не изменит график движения поездов
В Китае мужчина скончался от хантавируса
Звезд Голливуда обвинили в покупке диагноза «коронавирус»
Следственный комитет Петербурга проверит ситуацию с ранением школьника ...
В Петербурге ФАС выявила картельный сговор двух компаний по организации ...