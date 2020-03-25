Метро Петербурга не изменит график движения поездов

Коронавирус не повлияет на старое расписание.

Ранее в СМИ появилась информация, что в петербургской подземке увеличится интервал между движением поездов. Якобы такие меры будут приняты из-за снижения пассажиропотока.

Напомним, в метро людей стало действительно меньше. Всему виной меры предосторожности жителей города, связанные с распространением коронавирусной инфекции. К тому же, много граждан перешли на удаленную работу и учебу, в связи с чем многие сидят дома. За прошлую неделю проходимость метро города на Неве снизилась на 25%.

Пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен» опроверг новости о изменениях движения поездов, рассказав, что график остается прежним. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажиропоток в петербургском метро снизился на 25% из-за вируса Сovid-2019.