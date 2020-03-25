Муцениеце поделилась подробностями развода с Прилучным

Муцениеце поделилась подробностями развода с Прилучным
Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: instagram.com/bugevuge

Актриса дала интервью youtube-каналу PEOPLETALK, в котором рассказала, что у них с Прилучным пропало взаимопонимание, постоянно происходили ссоры, а брак перестал приносит то количество счастья, что раньше. Поэтому, развод был самым логичным исходом в данной ситуации.

Актриса даже посещала психолога. А вот звездный муж в их способности не особо верит, хотя, как подчеркнула Муцениеце, актеру не помешало бы посетить специалиста. Конкретные причины расставания со стороны Прилучного актриса все же не назвала, подчеркнув, что не хочет, чтобы дети каким-то образом об этом узнали.

Примечательно, что о разводе актеры решили своим детям не сообщать. Муцениеце считает, что они слишком маленькие, чтобы понимать значение данного слова. Для них ничего не изменится, ведь бывшие муж и жена останутся в хороших отношениях и продолжат вместе заниматься их воспитанием.

Подчеркнула актриса и то, что очень любит Прилучного, и всегда будет любить. Она не исключает, что через 5 лет они могут встретиться вновь и опять пожениться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Прилучный подарил Муцениеце кольцо с бриллиантом.

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