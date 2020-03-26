Козловский поделился фотографиями безлюдного Нью-Йорка

Пост в социальной сети в Instagram c подборкой фотографий пустых улиц актер подписал словом «осознанность». Сейчас Америка находится на третьем месте во всем мире по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. Многие жители самоизолируются. В самих городах и вовсе закрыты многие заведения.

Подписчики известного актера принялись комментировать данные фотографии. Некоторые сравнили ситуацию с апокалипсисом, а кто-то вспомнил нашумевший фильм «Я — легенда». Также комментаторы сообщили, что от таких видов им становится не по себе. А другие подписчики актера отметили, что в России подобной осознанности не хватает, ведь многие продолжают ходить по торговым центрам и не принимают меры предосторожности. Но подобная ситуация не только в РФ. Актриса Виктория Кобленко написала в комментарии, что в Амстердаме свободолюбивые люди на карантин уходить совершенно не хотят. Девушка отметила, что жители Нидерландов, скорее всего, ждут введения комендантского часа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью.