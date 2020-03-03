Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью

Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.

«Моя вселенная. Daddy’s time #ябатя», — написал он.

Напомним, 2 марта гражданская жена актера Ольга Зуева родила в США дочь. Она выложила снимок с малышом и написала трогательный пост в Instagram. В нем актриса объяснила, как много для нее значит рождение ребенка и как долго она этого ждала. Имя ребенка пока не называется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание. Счастливый отец поделился фотографиями с новорожденным и раввином на фоне солнечного пейзажа в Майами, где семья Джигана в полном составе живет уже несколько