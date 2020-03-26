Кейт Миддлтон еле сдержала слезы, разговаривая с принцем Гарри

Жена принца Уильяма очень скучает по герцогу Сассекскому.

В начале марта состоялась последняя церемония королевской семьи, в которой приняли участие принц Гарри и Меган Маркл. Во время данного мероприятия Кейт Миддлтон осталась с принцем Гарри наедине и дала волю своим эмоциям, рассказав как сильно она и Уильям скучают по нему, и как нелегко им было принять факт его переезда в Канаду. Герцогиня Кембриджская считает, что она тоже потеряла брата. Об этом сообщает Daily Star.

Также, Миддлтон рассказала Гарри, что ее дети безумного скучают по любимому дяде и с нетерпением ждут, когда увидят своего двоюродного брата Арчи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у принца Чарльза диагностировали коронавирус. К счастью, болезнь протекает легко. Сейчас принц находится в изоляции в доме в Шотландии. Как произошло заражение установить невозможно, ведь Чарльз контактировал со многими людьми.