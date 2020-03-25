У принца Чарльза диагностировали коронавирус

Коронавирусная инфекция добралась до британской королевской семьи. Диагноз подтвердили у 71-летнего принца Чарльза.

Принц Уэльский сдал анализы на коронавирус, и они дали положительный результат, пишет The Guardian со ссылкой на представителя резиденции Кларенс-хаус.

Заболевание протекает в легкой форме. Чарльз находится на карантине в доме в Шотландии.

Как именно он был заражен, установиться невозможно. За последнее время принц посетил множество публичных мест и взаимодействовал с большим количеством людей.

Его супруга, герцогиня Корнуольская Камилла, также сдала тест на коронавирус. Наличие заболевания у неё не подтвердилось.

Принц Чарльз — старший сын королевы Великобритании Елизоветы II и её мужа принца Филиппа. Первый в очереди на престол.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тест канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Сдать анализы она решила после контакта с зараженным.