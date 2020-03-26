Благоустройство парка во Всеволожске пройдет к 75-летию Победы

Во Всеволожском районе Ленинградской области в скором времени благоустроят парк. На эти цели будет потрачено почти сто миллионов рублей.

Конкурс на благоустройство парка во Всеволожске объявлен на портале госзакупок. В парке, который находится в пределах Дороги Жизни и улиц Нагорная и Дорожная, хотят свалить деревья, выкорчевать пни, оборудовать наружное освещение и систему видеонаблюдения.

Начальная цена контракта на благоустройство зеленой территории оценивается в 97,4 млн рублей. Работы по благоустройству в указанном парке решили провести в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне — в этом году Россия празднует 75-летие со дня Победы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти на благоустройство дворов выделят 221 млн рублей.